前中華隊國手、裕隆男籃隊助教周士淵，驚爆性醜聞，遭前妻爆料他性需求大，在「婚內」約砲、拍多P無碼A片，前妻更指控他把籃球夏令營當獵豔場，連球迷的媽都不放過。關於前妻種種指控，周士淵日前已發出聲明駁斥，並已委託律師提告，盼法院能還他一個公道。

周士淵前妻陳小姐，日前爆料周士淵拖延孩子教養費、搞外遇、約砲等離譜行徑，遭周士淵駁斥，她加碼向《鏡週刊》爆料，指周士淵行徑囂張，還把裕隆辦的籃球夏令營當「獵豔場」，連學童的媽也睡。

陳小姐透露，當初她聽到這個訊息，打電話向球隊人士求證，對方回：「是不是一個媽媽？」，可見周士淵睡了球迷媽媽這件事，在裕隆是公開的秘密。陳小姐更指周「他不只睡一個球迷，是好幾個耶！」。

周士淵14日發出聲明，駁斥前妻指控，表示全權委託律師提告，整個事件已進入訴訟階段，希望法院能還他一個公道。

(中時新聞網)