LINE CONVERGE 2020年會日前已圓滿落幕，對外公布了今年早前的成績單與接下來各類業務的進度。隨著當時公布的全新特效貼圖、LINE購物護照等功能與服務陸續推出，LINE先前預告的「主頁」與「錢包」頁面的更新與升級也終於上線囉！快來看看有何改變！

全台用戶超過2100萬的LINE，可說是台灣盛行率最高的即時通訊服務。根據LINE內部資料，在台灣用戶每天使用LINE的時間平均超過一個小時！為提供更以使用者為中心的服務，LINE推出了本次針對「主頁」以及「錢包」頁面的更新。本次更新涉及iOS與Android雙平台，App版本在10.12.0(含)以上的用戶將自動套用新介面。而目前已公佈的新功能將會陸續上線。

LINE App再度更新，針對「主頁」帶來更個人化的功能。（摘自LINE Blog）

＊LINE主頁：LINE所有家族服務的入口，加入更多個人化設定

本次針對LINE主頁的更新，共有四大特點，分別是：

（1）通知中心：在主頁上方右上角新增小鈴鐺圖示，點選就能掌握與各種「與好友相關」的動態，像是某人成為你的好友、「我的最愛」好友變更大頭貼、被邀請加入群組等等通知。

（2）生日好友：只要對方曾在LINE中登錄過生日，並啟用「顯示」我的生日，就會顯示在「今日壽星」的欄位中。好友生日位置可以查看距今前後一週生日的好友，也可以這個區塊直接「傳賀卡」與「送禮物」。

（3）服務釘選：此區塊共有兩排，第一排是貼圖小舖、 主題小舖、 官方帳號、 LINE TAXI等四個固定位置的服務入口。第二排則可以自由釘選。第二排最多可以釘選8個服務，最少可以釘選0個服務，可隨時替換。釘選到4顆以上的話可以橫向滑動來切換。

（4）推薦內容：這一區將由人工智慧（AI）擔任小幫手，根據可能感興趣的題材，挑選並主動推薦觀看。上線初期可能只會有貼圖推薦，但之後會持續加入其他內容，例如可以追蹤熱門的貼文串帳號、聽LINE MUSIC推薦的音樂，或是也會推薦LINE TV裡的劇集或節目。

LINE App再度更新，錢包頁面全面整合支付與消費優惠。（摘自LINE Blog）

＊LINE錢包：更便利的電子錢包，消費一手包

就像是打開錢包，每個人的都長得不一樣。LINE錢包頁面本次改版，也計畫呈現類似的目標。定位上，是「數位金融」(FinTech)與「消費情報」相關服務的專屬頁面，讓你可輕鬆完成行動支付，並掌握最新的消費情報。三大更新亮點如下：

（1）「付款」相關功能：LINE錢包頁面最上方是行動支付專屬區塊，可以看到這裡有儲值餘額、LINE POINTS累積點數，還有轉帳、繳費、乘車碼，以及掃碼這些與付款高度相關的功能。

（2）「行動支付」與「消費情報」相關的服務： 付款功能下方，整合「行動支付」與「消費情報」相關服務，包含LINE Pay、 (LINE Pay)合作通路、 LINE POINTS、 LINE購物、 LINE酷券、 LINE口袋商店、 LINE旅遊、 LINE熱點 (LINE SPOT的正式中文名稱），讓你消費前貨比三家，就是不吃虧。

（3）個人化的消費情報站：接下來則是與生活消費相關的好康資訊。每個用戶看到的顯示順序可能會不一樣，因為LINE「錢包」頁面裡也有人工智慧小幫手，會依照用戶偏好，來安排各種內容的顯示順序。目前有五種不同的主題，包含LINE購物推薦及精選特輯、SPOT有優惠、LINE POINTS集點任務、官方帳號優惠券、LINE Pay回饋專區。

試過了最新的LINE主頁以及錢包頁面了嗎？還沒有的話請把握時間更新App，感受LINE為你打造的個人化推薦唷。

(科技)