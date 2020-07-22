根據路透統計，美國21日（周二）新冠病毒死亡人數新增逾1,000人，此為6月初以來首見。

分析數據顯示，新冠病毒死亡人數經過數周下滑後，在截至7月19日該周的死亡人數突破5,200人，比起前一周高出5％，此為連續兩周上揚。

許多州重啟經濟卻未實施完善的安全措施，使得美疫情加劇。經過兩周下滑後，美國亞利桑那州、佛州、德州等共21州死亡人數又再度升高。7月以來，美國已有17州新冠病毒住院人數創新高。

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