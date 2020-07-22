市場期待新一輪刺激計畫月底推出，且認為美總統川普將持續政策作多拉抬選情，激勵美股由亞馬遜、特斯拉等尖牙股領科技股數創歷史新高。統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，投資人已不太在意疫情，現在是「錢比病毒多」的資金行情，因受惠疫情受惠且資金集中化，尖牙股成美股上漲的主要貢獻者。

對於尖牙股的飆漲與波動風險，投資人又愛又恨。袁永騰指出，獲利前景具高成長特性且擁有引領趨勢能力、還掌握了話語權的科技龍頭股，股價波動較大是正常的，有波動不是壞事，重點是長期趨勢是否向上，是否能創造出優於大盤的超額報酬。

比較三大美股科技股指數過去五年相對大盤標普500指數的風險報酬指標，尖牙股指數波動度（Beta值）並非最大，但創造比大盤更高收益的超額報酬能力（Alpha值）卻是大幅領先。

在波動度（Beta值）方面，數值若為1表示波動與大盤相當。尖牙股指數相對大盤標普500指數的數值為1.14，表示尖牙股指數的波動度較大盤高14％，在三個科技股指數裡波動適中；費城半導體指數的數值為1.22，波動度比大盤高22％，波動程度最大；那斯達克100指數數值為0.99，波動與大盤相近且略低。

再看創造超額報酬的能力（Alpha值），數值大於0表示報酬表現勝過大盤，數值越高，超額報酬能力越高。尖牙股指數是0.37最高，其次為費城半導體指數0.27、那斯達克100指數0.16。

最後看近五年來的總報酬率，尖牙股指數累積報酬率高達313％，費城半導體指數249％、那斯達克100指數148％，長期下來的差距甚至有二倍之多。

統一投信指出，透過風險與報酬數值客觀比較發現，尖牙股指數波動風險並不如想像中那麼高，但是長期為投資人創造超額報酬的能力卻相當高，對於目標追求最大投資效益的積極型投資人來說是優選標的，可透過尖牙股ETF定期定額分批買進，長線布局。

(工商 )