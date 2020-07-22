時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日上午於立院議場門口召開記者會表示，有關今日議場表決通過民進黨版華航、護照正名案，此主張與時力一貫主張相同，對此也支持民進黨。

數月前因新冠肺炎疫情，台灣透過華航贈送外國物資，但因機身塗寫為「China Airlines」而遭誤解為中國籍航空。為此民進黨及時力分別提案正名。

此外，前陣子因新冠肺炎疫情於中國武漢爆發，為避免國人出國與中國混淆，或被國際認為國人是來自中國而遭受刁難，民進黨及基進黨也為此提出護照正名案。

立法院議場今日處理表決護照及華航正名案。民進黨版要求交通部應研擬強化華航國際識別，並避免與中國籍航空公司混淆的短中長期措施。有關護照部分，則做成以下決議「行政部門應就如何進一步提升我國護照『台灣』、『Taiwan』辨識度研提具體做法，以為國人尊嚴及確保國際旅行之便利與安全。」

(中時 )