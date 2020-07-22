先前曾多次稱「疫情很快過去」、「美國防疫工作很好」的美國總統川普在睽違數月的疫情記者會上一改先前樂觀態度，坦承新冠疫情在美國在好轉前，恐會更加惡化。不過就在川普態度轉變前幾小時，美疾病管制與預防中心（CDC）21日報告透露，根據不同地區與時段，美國境內的實際確診數恐比現今通報數量高達2倍至24倍。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，CDC研究團隊指出，「對大多地方而言，實際確診數可能是已報告的10倍之多」，並以紐約為例，CDC曾於4月1日時估計當地有64萬人確診，但官方僅有通報5.3萬，這代表當地實際確診數起碼是12倍之高。

CDC表示，當前處於疫情重災區的佛羅里達州、康乃狄克州以及明尼蘇達州比官方統計的確診數，實際上起碼高出6至11倍。報導也指出，根據美國醫學會雜誌（JMAM）的研究，這些數據恐怕仍只是保守估計的。CDC主任芮斐德（Robert Redfield）也曾於6月25日坦言，全美實際確診數，恐怕比現在已確認的數量還要高10倍，也就是起碼超過2千萬人確診。

此外，就這CDC這份分析報告出爐不久後，川普就在睽違數月的疫情記者會上警告美國人民「疫情在好轉之前恐會更糟」，「有些事情我實在不想講，但事實就是如此」，並一改先前戴上口罩防疫曖昧不明的態度，稱「每一位無法保持社交間距的人民，請戴上口罩，不論你是否喜歡，它確實有影響」。

根據約翰霍普金斯大學統計，全美至少有389萬人確診、14萬人死亡；而路透社統計，21日的單日死亡人數增逾1,000例，是6月初以來新高。

(中時新聞網)