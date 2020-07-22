交通部規劃將2023年訂為跳島旅遊年，航港局今主辦「台灣跳島郵輪政策高峰會」，邀集產、官、學界代表就郵輪產業發展作討論。交通部長林佳龍說，會全力支持業者與地方政府的需求，而目前離島與宜花東地區旅遊已非常熱門，交通部會暫時把行銷預算挪到其他縣市，推薦中北部縣市旅遊。

交通部長林佳龍表示，這次疫情衝擊很大，國內郵輪的發展受到短期衝擊，但長期而言仍是國家重大政策，很欣慰看到國內郵輪產業轉型和創新，例如業者推出的跳島旅遊，產品受到社會歡迎，今天的論壇就是針對郵輪產業發展，讓大家齊聚一堂交流經驗，檢視近年郵輪產業發展，做好航港船遊的盤點與整備，迎接下一波產業高峰。

外界擔心，目前離島旅遊已經很旺，郵輪再去跳島恐造成負擔。林佳龍說明，郵輪已經提供交通與食宿，不至於對外島造成衝擊；島內旅遊部分，交通部會跟在地政府做好協調，透過時間、路線分流。

林佳龍說，這次國內疫情趨緩、控制得好，讓國旅大爆發，交通部現在加強行銷非外島與宜花東地區，補助各縣市1000萬元行銷預算，但上述地方先暫緩，加強在台灣西岸、中北部的行銷，歡迎縣市政府加碼引客。他表示，安心旅遊補助會到10月底且不分平假日，暑假後還有安心旅遊補助，建議旅客先選擇非周末時段，除了宜花東和外島，台灣還有很多不錯的地點。

航港局表示，將辦理「藍色公路10年綜合發展規劃」， 由「航」、「港」、「船」、「遊」4大面向，提出檢討航線規劃、強化港埠建設、獎助跳島郵輪、提升旅遊服務能量等計畫，高峰會聚焦如何帶給國人更高品質的旅遊服務，與地方政府首長、各相關協會代表集思廣益，讓跳島旅遊持續成為國旅的優先選擇，吸引國人探索、體驗離島之美、海洋之美。

航港局指出，為進一步深化跳島旅遊，現已會同觀光局著手規劃「2023跳島旅遊年」，接下來推出更細緻的工作計畫並訂定階段性目標，從國際行銷、航線獎勵、港口設施改善及服務提升、各項海洋觀光活動的舉辦，全面提升藍色公路的服務水準，期使各品牌國際郵輪、嶄新的離島交通船、大小不一的遊艇未來暢行台灣海域，帶動整體海洋觀光產業的發展。

(中時 )