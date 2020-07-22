光學鏡頭廠玉晶光今（22）日除息，配發現金股利8.99元，除息參考價770元，開盤不到一分鐘便順利填息，截至10點55分暫報783元，小漲1.69％，預計8月18日發放現金股利。下半年受惠於蘋果新手機第三季即將亮相，法人預期光學鏡頭廠即將進入拉貨旺季，提供第三季營收成長動能。

受惠於蘋果新機SE已開賣，貢獻玉晶光6月合併營收已達11.94億元，穩定站上10億大關，是今年以來單月新高，年增29.33％。

日系外資在最新報告中指出，蘋果新款手機iPhone 12採用新型7P廣角鏡頭，玉晶光可望搭上此次蘋果從iPhone 11的6P升級到iPhone 12的7P，這是玉晶光在高階鏡片的里程碑，法人將玉晶光在iPhone 12的7P廣角鏡頭市佔率從原先預估的15%到20%提高至30%，並預期產品組合的改善將為玉晶光帶來更好的毛利率，決定調高玉晶光今年及明年獲利預估，重申「買進」評等，並將目標價由668元調高至980元。

美系外資也維持力挺玉晶光的態度，在最新報告預估，玉晶光第2季毛利率約43%，每股盈餘約5元，由於新iPhone拉貨，預估第3季營收將季增65%，單季毛利率將提高至49.1%，每股盈餘約11.9元，重申「加碼」評等，目標價829元。

日系美系外資的力挺，也讓玉晶光今日可以強勢填息，三大法人的投信和自營商皆連續買超三日，累積近五個交易日已經買超逾1300張，股價守住月線，緩步推高挑戰前高818元。

(中時新聞網)