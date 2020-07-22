大陸國務院21日印發《關於進一步優化營商環境更好服務市場主體的實施意見》。《意見》指出，近年大陸營商環境明顯改善，但仍不足之處，尤其是企業在疫情下經營困難的問題；因此，未來將進一步提高對企業的關切，對標國際先進水平，更多采取改革的辦法，協助企業突破在生產經營過程中的阻礙，加快打造市場化、法制化、國際化的營商環境。

具體來看《意見》各項目。首先，《意見》顯示，要持續提升投資建設便利度，優化再造投資項目前期審批流程，並加快推動工程建設項目全程線上審批。第二，進一步簡化企業生產經營審批和條件，降低市場准入門檻。

第三，透過提高出口通關效率，優化外貿、外資企業的經營環境；第四，進一步降低就業、創業門檻，這部分包括優化貨運駕駛員、獸醫等部分行業從業條件，以及促進人才流動和靈活就業；第五，提升涉企服務質量和效率，推進企業開辦經營便利化；第六，完善優化營商環境長效機制，建立健全以實施效果為重點的政策評估制度。

(旺報 )