高雄市長補選候選人李眉蓁近日遭爆碩士論文涉及抄襲，今天再遭週刊爆料不只抄了4頁，整本多達123頁本文，幾乎都抄襲他人著作，且重複比例高達96%。對此，母校中山大學昨表示已進入審議流程，預計4個月內完成審定，對於整本涉抄襲，今天再度回應，若抄襲事情屬實，最重將撤銷學位資格。

原來，李眉蓁的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，被今年初參選立委失利的促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉在臉書貼文指出，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的《兩岸政經互動》，因未標明出處，已經侵犯他人著作權。

《中時》21日報導，李眉蓁對此部分表示，回應「受寵若驚」，並表示，10幾年前她還是一個沒有任何公職的學生，想不到寫的論文現在會受關注。針對被指抄襲童振源著作的章節，她說，「可能有些沒有標註到的，她要說聲抱歉」。

但今天再被周《鏡周刊》蒐證踢爆，李眉蓁整本論文全文，「扣掉前後的摘要、目錄及參考文獻，本文部分有123頁。但是卻有高達96%的頁數比例，都涉嫌抄襲自「台北大學公共行政暨政策學系」碩士生雷政儒曾在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》內容。

對於李眉蓁的論文爭議，國民黨文傳會副主委黃子哲21日替李眉蓁緩頰稱，他雖沒有看過李眉蓁的論文，但他認為，教育部應該有一套審查機制，「如果要抄襲應該會整本，不會只有4頁」，不排除她有可能是疏忽，「如果她是刻意抄襲，國民黨和他不會支持，也不會背書」。

審核李眉蓁論文的中山大學表示，會成立審定委員會，秉持客觀原則，送給校外專業領域公正學者審查，預計4個月內完成審定。據《自由》22日報導，對於整本抄襲的傳聞，中山大學今天再度回應，「若確有抄襲情事，且經校長核定後，會由教務處，撤銷被檢舉人畢業資格及學位」。

(中時新聞網)