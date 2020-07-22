台中市公老坪觀景台的「心型意象」提供情侶掛上心鎖「曬恩愛」，不料日前竟不翼而飛。警方獲報後在觀景台下方發現棄置的設施，經調閱監視器追查，將涉案的20歲吳男查緝到案。據了解，吳男看到心型意象掛滿「心鎖」，想起自己擺脫不了單身，一時感到眼紅，跟友人一同破壞，並推到懸崖下棄置。
「公老坪觀景台」坐擁台中豐原百萬夜景，台中市觀光旅遊局去年設置心型意象，供遊客取景留念，並有許多情侶掛上心鎖，象徵「愛情牢不可破」。台中市議員陳清龍20日接獲市民反映，2座心型意象連同基座都不見了，徒留螺絲及螺帽，懷疑遭人竊取當成廢鐵變賣。
2座心形意象設施不翼而飛，台中警方獲報到場，發現遭人推落懸崖下方，經調閱監視器追查可疑人車，鎖定20歲吳男涉案，並於21日傍晚至吳男住處，將其帶回所內釐清案情，其餘涉案對象也已鎖定，將陸續通知到案說明。
據了解，吳男看到心型意象「心鎖」曬恩愛，想起自己擺脫不了單身，一時感到眼紅，跟友人先後將2座心型意象拆除後，並推到懸崖下棄置，全案依毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。
(中時 )
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