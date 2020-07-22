嫌犯將心形意象拆除破壞後，與友人合力推落懸崖棄置。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局於豐原公老坪觀景台設置心形意象供遊客取景留念，並有許多情侶掛上心鎖，象徵「愛情牢不可破」。（資料照片）

台中市公老坪觀景台的「心型意象」提供情侶掛上心鎖「曬恩愛」，不料日前竟不翼而飛。警方獲報後在觀景台下方發現棄置的設施，經調閱監視器追查，將涉案的20歲吳男查緝到案。據了解，吳男看到心型意象掛滿「心鎖」，想起自己擺脫不了單身，一時感到眼紅，跟友人一同破壞，並推到懸崖下棄置。

「公老坪觀景台」坐擁台中豐原百萬夜景，台中市觀光旅遊局去年設置心型意象，供遊客取景留念，並有許多情侶掛上心鎖，象徵「愛情牢不可破」。台中市議員陳清龍20日接獲市民反映，2座心型意象連同基座都不見了，徒留螺絲及螺帽，懷疑遭人竊取當成廢鐵變賣。

2座心形意象設施不翼而飛，台中警方獲報到場，發現遭人推落懸崖下方，經調閱監視器追查可疑人車，鎖定20歲吳男涉案，並於21日傍晚至吳男住處，將其帶回所內釐清案情，其餘涉案對象也已鎖定，將陸續通知到案說明。

據了解，吳男看到心型意象「心鎖」曬恩愛，想起自己擺脫不了單身，一時感到眼紅，跟友人先後將2座心型意象拆除後，並推到懸崖下棄置，全案依毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。

(中時 )