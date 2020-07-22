法國與中國於21日展開第七次中法高級別經濟財金對話，法國財政部長於會後表示雙方就多項領域取得進展，尤其在農業及金融業中國將對法國企業更加開放。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）於21日接受法國媒體Franceinfo採訪時表示法國不會跟進英國及美國對華為實施5G禁令，並接著抨擊中國對待新疆維吾爾族人的方式令人厭惡且難以忍受。

數小時後，勒梅爾變便向媒體透露和中方的雙邊會談取得進展。

勒梅爾21日和中國國務院副總理胡春華展開第七次中法高級別經濟財金對話，會後勒梅爾指出中國市場正逐步對法國展開，「我們已確認獲得豬肉市場授權，雖因疫情影響延後雙方簽屬合作協議，但一定會在2020年底前簽署。」

由於東歐波蘭等國境內非洲豬瘟疫情肆虐，為阻止疫情擴至德國境內，德國已關閉部分邊界。法國的鄰國比利時亦傳出非洲豬瘟疫情，法國農業部長已於去年十二月宣布將擴大疫情觀察區域。

勒梅爾強調，即便法國國內出現非洲豬瘟疑慮，也不影響法國其他地區出口豬肉至中國一事。

除農業合作外，中方也對法國金融業開啟更多機會，法國安盛集團過去只能以合資方式進入中國市場，勒梅爾指出，中國承諾未來將確保安盛可在中國領土上以獨資運作。

另外，勒梅爾也談到，本次會談中方亦表態支持G20的「貧窮國家暫停償債」決策，此項提議在今年四月由G20提出，若中國加入，可望能加快推動速度，並使規模再擴大。

(工商 )