位於柬埔寨境內的洞里薩湖，是東南亞最大的淡水湖，附近的居民都以捕魚為生。但今年洞里薩湖的水位卻遲遲不上升，導致周遭漁民的生活大受影響，據專家判斷，水位不上升，很有可能是與中國大陸建造的11座水壩有關。

洞里薩湖枯水期時，湖水經洞里薩河注入湄公河，湖水平均深度為1米，湖面2,700平方公里。但在雨季時，因湄公河回流，水深可達9米，湖面積會增加到16,000平方公里，而且加上湄公河水的沖積物質，幫湖內的魚蝦帶來豐富的養分，這也讓洞里薩河成為柬埔寨北部主要的肉類供應點，在洞里薩河附近有300萬人是從事漁業相關的工作。

但根據《路透社》報導，今年已經是湄公河第二次延遲回流，這樣其實嚴重擾亂附近的漁民生活，甚至影響100多萬人的糧食供應。湄公河全國委員會副秘書長薩拉武（Long Saravuth）表示，這一切可能與中上游中國11座水壩、寮國的2座水壩，還有與乾旱季節有關係。薩拉武也表示，湄公河回流預計會在8月出現，但之後的回流時機可能會與過去大不相同。

對中國大陸與寮國來講，這些水庫士官重要的經濟利益，除了可以調節水量外，也能有助於防止嚴重的洪災、旱災。但是對於身處下游的柬埔寨就不是如此了，洞里薩湖的漁民Khon Kheak表示，現在漁獲短缺，一天僅能賺到3美元左右，根本無法養活一家六口。另外一位漁民San Savuth也因為洞里薩湖缺水，放棄了原本的於業，跑到55公里外的城市工作。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)