「讓國民參與審判」的《國民法官法》完成三讀，這部新法看似很有距離，但其實，粗估全台將有逾千萬人，都將有機會被隨機選為國民法官，進入法庭，掌握著與職業法官「同等職權」，對犯下10年以上重罪，或犯殺人罪者進行審判，除非特例才可拒絕。換言之，立法已成事實，參與審判就是義務。

自2023年1月起，國民法庭機制將正式啟動，屆時將由3位職業法官，搭配6位國民法關合組審判庭。但哪些人會被挑選成為國民法官？依法，凡年滿23歲，且在地方法院管轄區域內連續居住4個月以上的國民，就符合被選任的資格；而依照內政部108年底人口統計資料顯示，年滿23歲者全台約莫有1700萬人。

但為讓審判趨於專業，依法也列出「不得被選任」的幾項剔除標準，包括遭褫奪公權、人身自由依法受約束中、因案遭起訴尚未判決確定、曾犯法遭判有期徒刑、受觀察勒戒處分、受破產宣告、因身心障礙導致不能勝任職務等，均不得擔任國民法官。

同時，為避免行政、立法、政黨力介入審判，也明訂總統與副總統、各級政府機關首長、政務人員、民意代表、政黨黨工、軍警、法官或前法官、檢察官或前檢察官、律師或前律師、法律系教師、司法機關公務人員，也都不得成為國民法關。此外，與審判案件有一定關聯性的民眾，例如被告或被害人親友，也不得擔任。

但即便排除負面表列的人員，未來被納入國民法官大水庫的民眾，人數預料也將逾千萬。

至於挑選的步驟，曾任法官、在此次立法著力甚深的民進黨立委周春米說，最初會先由各地方政府的民政單位，依地方法院所需要的備選國民法官人數，從當地年滿23歲的民眾隨機抽出，製作名冊後，於每年10月送交地方法院，這就「大水庫」。

接著，地方法院在收到「大水庫」後，再由國民法關審核小組，依法律明訂「不得擔任國民法官」的條件，逐一過濾後就成為「中水庫」。

周春米說，當法院準備審理符合《國民法官法》要件的案件時，法院就會以電腦隨機方式，從「中水庫」抽出該審判庭的國民法官備選人選，人數或許是20人，也可能是30人不等。

到審判庭當天，這批人選到庭後，會再以抽籤方式選出6名國民法官，及數名備位國民法官。周春米解釋，若檢、辯對人選沒意見，審判庭就此展開；若有意見，則可發動「拒卻權」聲請換人，但每一方僅4次機會。

特別的是，由於國民法官審理的案件類型，將有多數都是殺人案，在庭上勢必得詳細聆聽被告的兇殘手段，並目睹血腥證據；因此，若被抽中的民眾自認身心狀況難以負擔，可聲請拒絕擔任。

但大抵而言，《國民法官法》的通過，確實已讓民眾參與審判成為了一種國民義務；這對充滿正義感的人而言，無疑將是為社會帶來向善能量的一種正向管道。

(中時 )