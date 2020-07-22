鴻程科技股份有限公司負責人程東科、總經理蕭安泰，明知公司因虧損已經歇業，竟還對外佯稱前景大好，販售公司股票獲利共399萬元。台北地院審結，依《證券交易法》詐欺罪判程、蕭各3年2月徒刑，可上訴。判決指出，鴻程公司2014年9月間已停業，且無短期公開發行並辦理上櫃的計畫，且因經營績效不佳，股票在市場上無流通價值，但程東科為了個人投資，把652張股票委由蕭安泰對外籌款。

蕭於2015年3月間偽造投資評估報告，經程確認後，隨即瞞騙親友公司前景可期，預計2016年辦理上櫃，鼓吹親友尋找投資人，陸續售出93張股票；蕭另透過吳姓中間人，將其餘股票委由非法券商出售，或詐騙投資客交換持股，不法獲利總計399萬元。

合議庭痛批程、蕭2人嚴重破壞經濟秩序，卻始終否認犯行，態度不佳，考量2人無前科，已買回鴻程公司股票，依《證券交易法》詐欺罪判2人各3年2月徒刑，扣除已賠償被害人部分後，宣告沒收未扣案犯罪所得120萬元。

(中時 )