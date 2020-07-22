北投露天溫泉浴是北市知名遊憩場所。（張穎齊攝）

北投露天溫泉浴是北市知名遊憩場所，但議員徐立信發現，現場張貼的公告上，對遊客下水泡湯的服裝，做出相關禁止規定，但卻是由監管機關公園處與被監管的民間承包業者，合署聯名發布，民眾質疑已牴觸發展觀光條例。公園處澄清，無觸及相關法源，沒有問題，也沒有不合理的要求。

根據北投溫泉公告顯示，針對海灘褲、休閒運動褲、牛仔短褲、內衣褲、有口袋的褲子，一律禁止下水泡湯，並附上公園處與承包廠商的名字，但卻有民眾質疑，聯名合署疑似有官商勾結。

「聯名公告沒有問題。」公園處強調，張貼對服裝的相關規定無利可圖，怎會是官商勾結，公告上又不是寫著票價多少， 且針對北投露天溫泉浴管理規定，無相關法源依據說不能聯名。

公園處表示，委託經營承商因場館產業特性及管理需求自行訂定管理規則，且經查相關規定已公告於現場明顯處周知，無不合理的相關要求，承商管理規則為考量相關安全問題及公共衛生問題訂定（館內溫泉池為大眾池）。

公園處指出，再者，廠商接下營運時就有這項公告，也並非公園處白紙黑字同意聯名合署，若業者未先告知，公園處會要求將公園處的名字拿掉，不過事實上，聯名公告也無問題，無牴觸所謂發展觀光條例。

(中時 )