小比只要吹風就很開心，看到太魯閣雄偉峽谷，及崇德蔚藍海域，認為這趟旅程值得。（羅亦晽翻攝）

許多車友被比媽（右二）的勇敢與愛心感動，從出發第一天開始，接力幫比媽完成願望。（羅亦晽翻攝）

比媽適時替小比補充水份，嚴防小比在酷熱天氣下中暑。（羅亦晽翻攝）

像小比這樣重度腦性麻痺的孩子，平均壽命約落在20歲左右，比媽決定把握時間，一同體會世界的美好。（比媽陳嘉齡提供／羅亦晽花蓮傳真）

單親媽媽陳嘉齡（比媽）獨自撫養腦麻兒小比近20年，一同征戰無數場路跑，比媽為了讓小筆有難忘的高中畢業旅行，計畫與小比一同單車環島12天，盼小比在有限的生命裡，多看看這世界，體會世界的美好，不留遺憾。17日開始，從高雄出發，一路屏東、台東，第5天經過花蓮，並繼續往蘇花公路到蘇澳，沿路愛心車友相伴鼓勵，經過鄉鎮時，不少民眾也替小比加油打氣。

比媽表示，像小比這樣重度腦性麻痺的孩子，平均壽命約落在20歲左右，不知道明天跟無常誰會先到來，儘管害怕面對，還是決定跟小比一起「環島畢業旅行」。

比媽騎著經改裝過的粉色單車，小比躺在前座，酷熱的天氣下，看的出來比媽騎很辛苦，一旁還有五位愛心車友陪伴，21日一早，從花蓮市出發到蘇花公路的崇德，23公里整整騎3個多小時。

比媽氣喘吁吁地說，趁小比還在的時候，願意成為小比的腳，踏遍台灣每個角落，藉由「環島畢旅」留下美好記憶，別人3天我們12天，再辛苦都值得，謝謝一路上陪伴的車友們，與路過加油打氣的民眾。

沿路上，小比最愛的魯夫玩偶因著風大被吹入海內，似乎也沒有打擊到小比，甚至興奮地期待新玩偶的到來。比媽笑著說，小比其實只要吹到風就很開心，看到花蓮太魯閣雄偉的大峽谷，及崇德路段蔚藍的海域，體會到生命可貴，需把握彼此的時間，加上花蓮民眾的鼓勵，才能堅持下去這場畢旅。

一路陪伴的愛心車友吳佩玉說，比媽的勇敢與愛心感動許多好友，並在臉書號招，從比媽出發第一天開始，每個城市的三鐵好友也都會接力幫比媽完成願望。小比與比媽17日從高雄鳥松出發，一路往南經過屏東楓港、台東知本、花蓮玉里、宜蘭羅東，預計22日抵達新北貢寮，23日抵達淡水，28日回到高雄。

(中時 )