人口老化與現代人高頻率的使用3C產品，導致近視、白內障、青光眼等眼疾好發率攀升，隨著眼科手術已進入無刀化時代，眼科雷射高階醫材製造商艾克夏，研發「微創全飛秒雷射」技術(SMall Incision Lenticule Extraction ,SMILE)，目前正在申請歐盟CE認證，並與工研院簽署「OCM技術應用於眼部組織虛擬切片技術模組」授權，創下手術過程同步觀看角膜斷面影像的全球首例，2018年已榮獲臺北生技獎「新創技術獎」之金獎以及2020年獲選傑出生技產業獎潛力標竿獎，未來雙方將更進一步共同開發出「新世代組織斷層掃描全功能性飛秒雷射系統」，開啟眼科精準醫療新「視」界。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，矯正眼睛的屈光不正，大多透過屈光手術來改善，而屈光手術中又以LASIK(Laser-Assisted in Situ Keratomileusis,雷射層狀角膜內層重塑術)最常見，透過雷射改變眼角膜弧度來改善視力。根據Global Information市調報告指出，全球眼科雷射市場預計從2016～2020年的年複合成長率達4.54％，至2050年預計可達到49.4億美元。其中，屈光不正手術設備多為結合飛秒與準分子等二種技術設備，2018年飛秒雷射手術設備市場值達3.41億美元，占整體市場的54.2％，預期至2023年可達到5.29億美元，2018-2023年之年複合年成長率為9.2％，市場前景看俏。

艾克夏總經理黃承好指出，原本的LASIK手術是使用板層刀切削出角膜瓣，再利用準分子雷射把中央角膜表層削平一部份，以重塑角膜弧度，達到矯正近視及散光，但過去易發生角膜切削不均勻的問題，是眼科臨床上一大痛點。艾克夏從準分子雷射核心技術出發，後續開發出的準分子雷射屈光手術儀、飛秒雷射手術儀及飛秒雷射白內障手術儀；看好工研院擁有優異深厚的光學基礎與軟體優勢，透過雙方軟硬整合的方式，不但在手術過程中無須使用板層刀，亦能在短時間內更精準的掌握切削狀況、同時進行調整，無須透過侵入式的切片即可判讀，大幅降低手術風險及副作用、病患癒合也更快，為近視、老花眼、白內障患者帶來一線曙光。而看準歐洲市場商機，艾克夏也成立德國艾克夏(Excelsius Medical GmbH)子公司，以德國眼科雷射高階醫材品牌行銷全球，目前正與印度和臺灣相關醫療院所進行跨國人體試驗，希望在明年可以順利上興櫃。

(時報資訊)