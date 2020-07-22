由於特斯拉交車數衝高，法人看好今年上半年深受疫情影響的和大(1536)下半年表現，預期第3季起營收將呈現向上態勢，2021年將迎來爆發期。

和大上半年營收受到疫情影響，大陸、歐美接連封城，第2季營收降至7.77億元，是2012年第1季以來最低，年減近5成，因產能利用率低，毛利率持續下滑，加上台幣影響，法人估計單季在損平附近。

不過，隨著疫情和緩，為刺激車市回溫，各國政府陸續推出購車補助政策，客戶拉貨動能逐漸回升，其中在節能省排大趨勢下，電動車將是主要受惠對象。尤其電動車大廠特斯拉雖然第2季也受到疫情影響，但交付量衰退幅度僅5％，遠優於車市平均衰退幅度30％，而近期解封後銷售動能不錯，在上海超級工廠及加州廠產能帶動下，第3季交車數有望創下歷史單季新高，可望拉升相關供應鏈表現。

和大為特斯拉全車系減速齒輪零組件供應鏈，上半年雖然受到疫情影響，但近期車市有谷底爬升趨勢，且特斯拉銷售傳捷報，法人估計第3季營收可望重回13億元以上，並呈現逐季走揚。和大除了特斯拉外，也為其他客戶新開發新電動車款獨家量產廠商，樂觀看待電動車未來營收貢獻。

(時報資訊)