南亞科(2408)在外資為首之三大法人周二合計買超6262張激勵，今股價開高，盤中在61元之上並站回季線。華邦電(2344)周二也獲三大法人反手合計買超9224張，帶動今早股價開高，回到13.5元以及季線。

南亞科已率先舉行法說會，第三季展望穩定，後續股價表現仍要看法人是否持續買超。

南亞科總經理李培瑛日前表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。

針對DRAM近期市況，李培瑛指出，預期第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子可望回溫。目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少維持持平，第三季銷售預期將持平。

華邦電第二季營收約127.52億元，季增達10.42%，上半年合併營收243.02億元，較去年同期增加6.13%。華邦電第一季本業轉盈，本業營運已走出去年第四季之谷底，展望第二季，因記憶體價格走揚，有利整體營運轉盈。

南亞科及華邦電均已除息，股價緩升，完成填息。

另外，記憶體大廠旺宏(2337)將配息約1.19元，訂本周五(24日)為除息交易日，上周外資轉為買超9940張。旺宏將在下周三(7月29日)舉行第二季法說會，公司對第三季景氣看法將受到關注。

華邦電也將緊接著於7月30日舉行聯合法說會。

(時報資訊)