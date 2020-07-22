由於加拿大政府禁止使用位於多倫多的羅傑斯中心球場，藍鳥隊頓時無家可歸，60場主場賽事不知如何安排？日前匹茲堡海盜隊表示願意協助，今（22）日又傳出巴爾的摩金鶯隊也伸出援手，藍鳥隊可借用球場，使藍鳥球員鬆了口氣；不過這只是球員間口耳相傳，能否去金鶯主場並未獲得球團證實。

球員們都覺得去哪裡都好，最好是大聯盟球隊主場，因為設施完善，有完整的重量訓練室和淋浴設備。最擔心的是最後別無選擇，只好到位於紐約州水牛城（Buffalo）的藍鳥3A隊，那裡距離多倫多很近，就在伊利湖東岸，但與大聯盟球隊相比，球場設施相對簡陋。

藍鳥球團總經理阿金斯（Ross Atkins）表示，球隊準備了5個以上的應急計劃，正在與其他球隊進行協商，但不便透露具體內容。

不過阿金斯又說，如果與其他大聯盟球隊都談不攏，最後只好去水牛城的藍鳥3A隊球場比賽。佛羅里達州達尼丁市的春訓基地本來也列入考慮，但佛州的新冠肺炎疫情嚴重，又讓藍鳥球團裹足不前。

(中時 )