女子到竹南龍鳳漁港輕生，海巡人員及時阻止 。（海巡署第三岸巡隊供／謝明俊苗栗傳真）

女子到竹南龍鳳漁港輕生，海巡人員及時阻止 。（海巡署第三岸巡隊供／謝明俊苗栗傳真）

海巡署第三岸巡隊龍鳳安檢所人員阻止女子輕生

一名女子21日深夜獨自開車到竹南龍漁港企圖輕生，海巡署龍鳳安檢所人員巡邏經過，赫見車上冒出大量濃煙，上前發現女子獨坐車內，海巡人員敲窗女子不應，海巡人員一度告知要破窗救援，最後女子自行開門下車才解除一場危機。

21日晚間2230時許，海巡署第三岸巡隊龍鳳安檢所少尉郭丞凱，率員在竹南龍鳳漁港執行港區巡邏時，發現港區南堤有一輛車不斷冒出白煙，經上前查看，驚見有一名女子獨坐駕駛座上，海巡人員立即敲打車門，請女子盡快下車。

女子一度不理會海巡人員，海巡人員大聲告訴女子準備強行破窗時，女子才搖下車窗並開門下車，經海巡人員初步檢視女子無外傷、意識清楚，幸海巡人員及時發現，女子才未發生嚴重一氧化碳中毒。

由於女子情緒不穩，海巡人員隨後通報轄區竹南警分局及消防局竹南分隊到場，由警方將女帶回派出所通知家屬前來帶回。

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