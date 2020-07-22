◎《國民法官法》完成三讀 23歲可當國民法官

為解決恐龍法官弊病，立法院花了將近3天3夜時間，在剛剛完成《國民法官法》三讀，宣告立法架構底定。未來，國民法官將由年滿23歲的國民隨機抽選，專責審理「本刑10年以上有期徒刑」或犯「故意殺人」之罪；而決定被告有罪、無罪的「有罪認定」標準，將由6名國民法官、3名職業法官達成2/3以上共識來決定；「科刑評議（指判刑輕重）」部分，須達過半數的共識；若要判死，則須達2/3以上同意。

◎國道3號客運撞遊覽車 1死18人受傷

國道3號交流道今日上午8時30分發生一起嚴重事故，1輛駱駝客運在國道3號南下12.3K準備下新台五路交流道時，不慎撞上前方首都之星遊覽車，1名坐在駱駝客運前方的40歲女性受到重傷，送醫前無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治；另還有18人受傷，分別由救護車或自行前往醫院。詳細事發經過待釐清。

◎秦偉入獄官司未了 性侵女造型師更一審判4年

藝人秦偉10年前利用臉書誘騙女編劇及女粉絲外出後性侵，今年4月法院認定他趁機對2名女子強制性交，判刑定讞、執行6年，他已入監服刑；另一女造型指控秦偉性侵部分，台灣高等法院更一審將他判刑4年。

◎太恐怖！東北角卯澳驚見13枚未爆彈

新北市貢寮區福連國小卯澳灣海域，是潛水、浮潛聖地，但20日竟有潛客在海底發現疑似炸彈的長條狀物體。軍方下水搜索，赫然發現至少有13枚未爆彈，周圍海域還有疑似飛機螺旋槳，目前已將未爆彈標示完畢，今（22日）將確認後續如何處理。

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(中時新聞網)