行政院發言人丁怡銘（右）22日召開記者會公布三倍券兌領攻略，會後與經濟部次長林全能（左）交換意見。（郭吉銓攝）

三倍券明（23）日起開放兌領，兌領至明年3月31日。行政院發言人丁怡銘今(22)日表示，有統編的業者只要拿三倍券，填好背面資料、兌領單，到全國6,221家銀行、郵局、信用合作社臨櫃兌換；沒有統編的業者，可請公協會協助，計程車司機也可以直接拿去加油，不收手續費。

經濟部次長林全能則表示，商家若不熟悉兌領可以打1988詢問。行政院今日舉行「三倍券兌領說明」記者會，丁怡銘指出，沒有統編的業者，包含運匠、民宿、攤商、農漁民、自營業者，可請公會、工會、協會、自治團體農漁會代為兌領，但也建議若收取部分不大，可以拿出門消費。

丁怡銘舉例，靠行司機可找車行、車隊、合作社合作協助兌領，個人司機可以請駕駛員相關工會代兌，也建議量少可以直接拿去加油，1公升可以減少1~2元；至於有投保職業工會的自營作業者，可請工會代兌，或到八大公股行庫兌換，準備好身分證、存匯入帳號。

丁怡銘說，業者兌換三倍券，不會被收手續費也不會被查帳，可以直接匯入戶頭，網傳謠言三倍券有摺痕汙損或有破損，抑或是找不到梅花無法兌換，實際上是比照鈔票標準，只要能辨識都能兌換，梅花部分則是隨機出現，不會固定在同一個位置。

財政部次長阮清華表示，三倍券兌領不收手續費；台灣銀行副總經理康蘩則說，鼓勵業者到平常往來的銀行兌付，若要轉匯到其他金融機構也可以配合，所需時間也跟平常轉匯款一樣。

丁怡銘說，業者兌換不會很麻煩，只要在三倍券後面填寫資料並蓋店章，其實很簡單。

(工商 )