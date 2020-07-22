合併再等等 Volvo暫停與吉利談判 11:522020/07/22 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Volvo表示，暫時擱置與吉利汽車的合併談判，因為大陸吉利汽車有意赴科創板上市，擬將在今年秋季恢復合併談判。 Volvo指出，既然吉利汽車計劃在科創板上市，雙方就無法討論兩家公司的潛在合併。在吉利結束與科創板上市有關的活動後，合併談判亦將恢復。 今年2月，吉利汽車與Volvo的管理層進行初步討論，以探討通過兩家公司的業務合併進行重組的可能性，並計畫在香港及瑞典上市。 (工商 ) #合併 #Volvo #談判 #吉利汽車 #科創板 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 12682快了！散戶還能押股票？專家爆風向變了 - 財經 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 財經 響應三倍券 全聯加碼30倍奉還 - 財經要聞 - 工商時報 被警告踩紅線！街口怒嗆金管會：託付寶不需要核准 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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