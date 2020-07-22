Volvo表示，暫時擱置與吉利汽車的合併談判，因為大陸吉利汽車有意赴科創板上市，擬將在今年秋季恢復合併談判。

Volvo指出，既然吉利汽車計劃在科創板上市，雙方就無法討論兩家公司的潛在合併。在吉利結束與科創板上市有關的活動後，合併談判亦將恢復。

今年2月，吉利汽車與Volvo的管理層進行初步討論，以探討通過兩家公司的業務合併進行重組的可能性，並計畫在香港及瑞典上市。

(工商 )