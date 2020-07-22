一名16歲阿富汗少女目睹父母遭一群塔利班極端份子槍殺，不顧危險，直接抓起家中的AK-47自動步槍，一舉擊斃殺父仇人，導致3名塔利班份子喪命、多人受傷。

一名16歲阿富汗少女目睹父母遭一群塔利班極端份子槍殺，不顧危險，直接抓起家中的AK-47自動步槍，一舉擊斃殺父仇人，導致3名塔利班份子喪命、多人受傷。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、法新社報導，阿富汗官員指出，17日凌晨1時左右，約40名塔利班份子闖進中部戈爾省（Ghor）的傑里維村（Geriveh）一戶人家，這戶人家住著16歲少女莒內（Qamar Gul）、她的父母親及一名年約12歲的弟弟，這群人要討伐的對象是莒內的父親，因為他是阿富汗政府的支持者。

這群聖戰士拍打莒內家門，她母親看到這些人全副武裝拒絕開門，塔利班份子便立即槍斃她母親，之後這群人闖進屋內擊斃莒內父親。

Officials in #Ghor province say Qamar Gul and her 12-year-old son killed at least two #Taliban fighters after their village was attacked Saturday night. Officials adds Qamar Gul and her son are now in safe place. #Afghanistan pic.twitter.com/PrQTdmPvrK — Naseer Rahin (@Naseerrahin) July 19, 2020

目睹雙親被殘忍殺害，莒內豪不畏懼，立刻抓起父親的AK-47自動步槍朝塔利班份子開火，當場擊斃3人，當地官員亞伯（Mohamed Aref Aber）表示，莒內後續又和其餘塔利班份子駁火1小時，造成多人受傷。

I nominate this girl to come talk to the UN about someone stealing her dreams and her childhood, and let Greta Thunberg go to Afghanistan and lecture the Taliban. #QamarGul



“Afghan girl kills Taliban who just murdered her parents, wounds the others” https://t.co/y14Z5Vb7Ms — Bart Marcois (@bmarcois) July 22, 2020

後續又有塔利班份子趕來加入戰局，不過在一陣槍戰之後，當地村民及親政府的武裝份子成功將這群聖戰士趕走。

An #Afghan #girl #qamargul shot dead two Taliban terrorist who killed her parents dragged out of their home. This brave heart just 14 -16 yr old took an AK47 kept in home and killed both #TalibanMen who killed her parents for supporting d govt.

More power to you girl👍 pic.twitter.com/jgRJOdtYx3 — Akshay Sharma (@akshayhimself) July 22, 2020

目前莒內及弟弟哈比杜拉（Habibullah）已被阿富汗政府安置在安全的地方。亞伯指出，儘管頭兩天姊弟倆因受到驚嚇不太說話，不過狀況良好。

莒內的英勇行為受到網友讚賞，網路上開始瘋傳她戴著頭巾、手持步槍的照片，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已邀請她和弟弟前往總統府作客。

(中時新聞網)