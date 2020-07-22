香港《星島日報》22日報導，香港警方發現近來走海路偷渡大陸日趨增加，除了走私客、逃避須持有72小時內新冠病毒檢測陰性證明規定的人之外，還有疑似曾在「修例風波」中參與示威人士。報導稱，這些人原本打算直接偷渡台灣，但因港府加強截查離港可疑船隻，於是改以迂迴路線，先用假身分偷渡到大陸，伺機轉逃台灣，尋求庇護。

《星島日報》引述消息來源表示，偷渡者中至少有4人疑似曾在「修例風波」中參與「違法暴力」示威活動，在同路人圈子裡小有名氣。他們早先獲他人安排取得大陸假證件改名換姓，再乘坐機動快艇潛赴大陸，輾轉逃往福建，不排除伺機從廈門偷渡金門，尋求台灣「庇護」。

據報導，在香港，循水路偷渡前往大陸，主要有幾處熱門登船地點，東邊是東平洲，偷渡客通常會扮成旅客等候登船；西邊是屯門碼頭和避風塘，偷渡客主要扮成船員或釣客，部分快艇會穿過工程繁忙的沙洲水域，逃避警方耳目，用極短時間衝向大陸水域，以黃昏或晚間最為活躍。

《星島日報》報導，鑑於偷渡進出大陸情況有增加趨勢，香港水警在屯門一帶加強堵截，最近曾截獲一些疑接載偷渡客前往大陸的機動快艇，網上有視頻片段顯示，一艘水警輪日前在屯門沙洲對面海面，追截一艘駛往大陸的快艇，當追至快艇船尾時，快艇上兩名赤膊男子險墜海，及時抓住水警輪船頭攀上甲板，被水警拘捕，事後證實兩人是香港居民，警方正調查其偷渡動機。

(中時 )