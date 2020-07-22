政院去年5月公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，但後續的資安產品「黑名單」跟「白名單」遲未推出。行政院發言人丁怡銘上午在行政院記者會表示，有關黑名單的問題，由於目前資通產品各種樣態非常多，政院還在持續盤點中。

政院原計畫在去年7月中旬公布資安產品「黑名單」。去年5月唐鳳曾說，政院資安處還有一個「白名單」計畫 ，也就是針對類似連網攝影機等物聯網裝置，未來會有非「負面表列」的「白名單」。但一年過去，內閣名單都換了，相關的黑白名單尚未推出。丁怡銘上午被問到相關問題時說，有關黑名單問題，由於資通產品各種樣態非常多，政院還在持續盤點中。

另對於經濟部昨說明立法院太陽能板使用到華為逆變器部分，丁怡銘則說，立法院所使用的中國產品部分，只有直流轉交流的變流器功能，並無遠端監控，蘇揆曾說，關鍵基礎設施使用產品只要涉及聯外功能者都禁止使用，這次立法院直接拆了，「是用最高標準看待」問題，確保資通安全。

(中時 )