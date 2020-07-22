國道三號新台五路交流道出口前，上午8時許傳出連環車禍事故，釀1死、18傷。公路總局表示，初步瞭解，事故遊覽車黃姓駕駛，今日駕駛時間共計1小時17分，昨天駕駛時間為6小時22分，已要求佳樂達通運妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並責成台北區監理所前往查核。

國道連環車禍發生後，公路總局於上午10時22分成立「0722遊覽車與客運事故緊急應變小組」，並與高速公路局、國道公路警察局、消防局等單位密切保持聯繫、辦理後續事宜。

公路總局表示，事故車輛分別為「佳樂達通運」所有279-VV號營業遊覽大客車，及「首都客運」所有205-FW營業大客車，車輛定檢、黃姓及蔡姓駕駛人資格均符合規定，無重大違規紀錄；已要求佳樂達通運、首都客運及台北市區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。

公路總局已責成台北區監理所今天前往佳樂達通運公司全面安全查核，未來將持續輔導強化該公司人車安全管理措施，防患各項可能風險，以確保該公司車輛之行車安全。

(中時 )