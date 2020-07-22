雖然新冠肺炎疫情趨緩，但是，臉書等網路社群仍有民眾散布不實訊息，甚至有肺炎病毒侵食人體的假訊息，彰化林姓女子就在個人臉書公開散布假訊息，讓民眾誤信而恐慌，調查局約談林某，卻2次未到案，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將林女移送彰化地檢署偵辦。

調查局強調，國內疫情趨緩是全民共同配合落實政府防疫措施成果，但是疫情假訊息恐造成防疫破口，危害防疫成效，調查局將持續積極查辦疫情假訊息案件，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，不要轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

調查局指出，林姓女子是分別在4月15日、18日及24日，在個人臉書利用分享新聞或直接發文的方式散播假消息，內容包括「CONVID會纏繞患者腦部」、「CONVID會進食肺臟致死外，會轉移到其他組織甚至骨頭進食，造成人體發炎痠痛」、「高濃度的酒精從頭頂倒下順便抹在喉嚨處，除了殺死腦部和眼窩的CONVID」等。

調查局資安工作站發現林女散發的假消息，約談林女到案說明，但是林女2次都無正當理由不到案，資安站於是依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將林女移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )