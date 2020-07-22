隨著人口老化，各國積極推動精準醫療的發展，美國、英國、大陸等都投入大量經費，進行精準醫療領域的研究。國衛院今與默克集團簽署合作備忘錄，未來將藉由公開的臨床資料，達到促進治療方式研發的效果。該合作案以癌症為優先目標，未來可能加入神經、心臟、感染症等相關疾病。

國衛院今與默克集團簽訂合作備忘錄，結合雙方的研發優勢與技術量能，強化精準健康照護計畫，著重台灣癌症檢測與治療等面向，一齊為國人健康來努力。本次備忘錄在衛生福利部陳時中部長的見證下，由國家衛生研究院梁賡義院長和台灣默克集團余文慧總經理共同簽署。

國衛院院長梁賡義表示，30多年來，癌症的死亡率居高不下，不同的病患使用不同的治療方式，都有不同的預後。有鑑於此，國衛院計畫建立資料庫，透過醫院搜集的資料、病患的臨床數據與基因檢測報告，提供給政府及產學界使用，初步以癌症治療為目標，接下來可能加入神經、心臟、感染症等相關疾病。

資料庫的建立對政府來說，有望推動個人化醫療政策，利用真實世界的數據作為陳品核准的政策擬定，並以治療結果為基礎，訂定藥品訂價策略；對產業來說，則可促進創新的治療方式的研發，提供新的治療方案；對學界來說，則可用於醫藥衛生研究、政策轉譯。

國衛院與默克集團將針對3大面向進行後續合作。首先，優先採用基因檢測並策略化應用以達到最佳醫療照護效能。其次，協調並合作真實世界的臨床數據分析與應用。另外，在臺灣建立癌症新療法的高效能臨床試驗系統，期能加快藥物法規審查及健保給付，以符合臺灣醫療照護者與病患之醫療需求。

衛福部長陳時中表示，精準醫療需要與時俱進的法規，且要加速臨床試驗，建立資源共享的平台。截至目前已有9家廠商加入，盼促進台灣生技產業的發展。

(中時 )