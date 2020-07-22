蘋果（Apple）繼全球範圍的企業碳排放已達成碳中和目標後，進一步推進，承諾2030 年對供應鏈和產品實現 100% 碳中和，比IPCC（政府間氣候變化專門委員會，Intergovernmental Panel on Climate Change） 的目標提前 20 年！

Apple 公布該公司《2020 年環境進度報告》，完整公開他們與各國政府、企業、非政府組織和消費者合作，來加強環境保護和轉用清潔能源的策略。整體目標是計劃在 2030 年對整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期實現碳中和。當前，Apple 已就全球企業營運方面達成碳中和，而這個新的承諾代表到了 2030 年時，每一部售出的 Apple 設備都將達成零氣候影響。簡而言之，不會對地球環境帶來危害。

Apple 執行長 Tim Cook 表示：「源於共同關注我們所擁有的地球，企業有著絕佳的機會能協助建設更永續的未來，為我們環境旅程提供動能的創新不僅對地球有益，同時也有助於我們提高產品能效，並在全球各地引入新的潔淨能源。氣候行動可以成為創新潛力、就業機會和持久性的經濟成長新時代的基礎。藉由對碳中和許下的承諾，我們希望成為池塘中的漣漪，能激起後續更大的變化。」

在各行各業都在尋求各種方案減少對氣候變遷影響之際，Apple 提出了詳盡的碳中和作法和路線圖，以供其他公司參考。在今天發布的《2020 年環境進度報告》中，Apple 詳細說明要在 2030 年前減少 75% 碳排放的計畫，並同時著手制訂創新的碳移除解決方案，以消除剩餘 25% 的總和碳足跡。

為支持這些努力和之後的工作，Apple 正在建立一個影響加速器，重點投資一些由少數族裔擁有的企業，透過這些企業在其供應鏈和在受環境危害影響特別大的社區中產生積極影響。這項加速器計畫是 Apple 最近宣布投入 1 億美元推出的「種族平等與正義倡議」計畫的一部分，這個計畫側重解決教育、經濟平等和刑事司法改革等問題。

Apple 環境、政策與社會措施副總裁 Lisa Jackson 表示：「我們為自己的環保旅程和秉持雄心大志對未來設下的路線圖感到自豪。系統性的種族主義和氣候變遷不是各自獨立的議題，不能倚靠個別的解決方案獲得結果。我們這個世代有機會來協助建立一個更環保、更公正的經濟，在這裡，我們能發展全新的產業，為下一代營造出一個值得稱為家園的星球。」

Apple 的氣候路線圖

Apple 的 10 年路線圖將透過一系列創新行動來降低碳排放，其中包括：（1）低碳產品設計；（2）擴大能源效率；（3）再生能源；（4）工藝和材料創新；（5）碳清除，等五大主要行動。

針對低碳產品設計，Apple 將持續在產品中提高低碳材料和回收材料的使用比例，在產品回收方面進行創新，並設計出盡可能節能的產品。

Apple 最新的回收創新技術是透過被稱為Dave的機器人，來拆解 iPhone 上的觸感引擎，以更好地回收稀土磁鐵和鎢等關鍵材料，同時還可以回收鋼材，這是繼 Daisy iPhone 拆解機器人系列後的下一步。而Apple 位於德州奧斯汀的材料回收實驗室致力發展創新的電子回收技術，目前正與卡內基梅隆大學合作，進一步開發各種工程解決方案。

過去一年推出的所有 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 裝置均採用回收材料製造，包括 iPhone 觸感引擎 100% 採用回收的稀土元素製造，這對 Apple 和任何智慧型手機來說都是歷來首次達成的成就。透過產品設計和回收內容物的種種創新，Apple 在 2019 年減少了 430 萬公噸的碳足跡。而在過去 11 年間，Apple 將產品所需的平均能耗降低了 73%。

Apple 將找尋各種新方法，降低公司設施的能源使用，並協助供應鏈實現同樣的轉型，來擴大能源效率。透過和 Apple 的新合作關係，美中綠色基金將投資 1 億美元，加速開展 Apple 供應鏈的能源效率計畫。參與 Apple 供應商能源效率方案的廠區數量在 2019 年成長至 92 個，這些廠區每年共減少超過 77.9 萬公噸的供應鏈碳排放。 2019年Apple 在面積超過 640 萬平方呎的新舊建物上進行能效升級的投資，將用電需求減少近五分之一，為公司省下 2700 萬美元。

Apple 將繼續保持以 100％ 再生能源進行營運，致力建造開發新的計畫案，並將整個供應鏈轉移改用清潔能源。Apple 目前已有 70 多間供應商承諾使用 100％ 再生能源來為 Apple 製造產品，相當於承諾使用將近 8 吉瓦的能源來製造其產品。這些承諾經施行後，每年將避免超過 1,430 萬公噸的CO2排放；相當於每年減少 300 萬輛汽車上路。

Apple 在亞利桑那州、奧勒岡州和伊利諾伊州全新完工的計畫案，為 Apple 的企業營運帶來超過 1 吉瓦的再生能源產能，相當於每年為 15 多萬戶家庭供電。Apple 公司廠辦設施所用的再生能源中，現在有八成以上來自 Apple 開發的計畫案，這些計畫案同時也使社區和其他企業受益。在全球其他地方，Apple 正在斯堪地納維亞動工建設最大的新太陽能陣列計畫案之一，並在菲律賓和泰國開發兩個新計畫案，可為當地能源匱乏的社區供電。

工藝和材料創新：Apple 會對製造產品所需的工藝和材料進行技術改進，以此來解決排放問題。Apple 透過投資以及與兩大鋁材供應商的合作，積極支持首次開發直接無碳冶鋁工藝。Apple 宣布此類低含碳鋁金屬目前正在投入首批生產，計劃用於 16 吋 MacBook Pro。透過與供應商合作，Apple 在 2019 年減少了 24.2 萬公噸的氟化氣體排放。氟化氣體用於一些消費性電子零部件的生產，可能導致全球暖化。

碳清除：Apple 在全球投資各類森林及其他基於自然的解決方案，幫助清除排放到大氣中的碳。Apple 已宣布成立首個碳解決方案基金，該基金將投資於全球森林和自然生態體系的恢復與保護。 透過與保護國際基金會 (Conservation International) 的合作，Apple 將投資開展多個新計畫案，並借鑒現有的成功經驗，比如恢復肯尼亞退化的稀樹草原和哥倫比亞至關重要的紅樹林生態體系。紅樹林不僅能保護沿海地區並幫助支撐所在社區的生計，而且其碳儲存量比陸地上的森林高出十倍。 在與美國保護基金會 (The Conservation Fund)、世界自然基金會 (World Wildlife Fund) 和保護國際基金會 (Conservation International) 的共同努力下，Apple 已對位於中國、美國、哥倫比亞和肯亞的 100 多萬英畝森林和自然氣候解決方案進行保護並改善其管理。

(科技)