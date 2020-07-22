台北、上海雙城論壇今登場，台北市長柯文哲致詞遭質疑是否因反中情緒高漲，未把兩岸和一家親放一起，柯對此強調，從2015年首次參加雙城論壇以來，對兩岸的立場是一致的，處理兩岸事務是務實的，到現在都沒有改變，我們還是要解決問題，不是增加更多問題，所以以務實態度來處理當前問題。

柯文哲在雙城論壇開幕式上致詞，指出到今天他還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。遭質疑是因為台灣反中情緒高漲，未把兩岸和一家親擺一起。

柯文哲表示，從2015年首次參加雙城論壇以來，對兩岸的立場是一致的，處理兩岸事務是務實的，到現在都沒有改變，終究兩岸之間歷史文化相連、經濟往來密切，所以到今天他仍認為兩岸之間交流比斷流好，和平比對抗好，一家親比一家仇好，不太贊成用意識型態升高兩岸人民之間的仇恨並且提高緊張程度，甚至藉此取得個人和政黨在選舉上的利益。

他說，兩岸之間還是有實際問題要處理，包括在中國大陸的台商、台生，還有在台灣的陸配、陸生的權益保障，一方面對中國大陸經貿往來密切，出口數值一直在上升，另方面又鼓動仇中或抗中氛圍，這有戰略上的矛盾，兩岸之間還是要想辦法解決問題，而不是讓人民彼此間產生更多仇恨。

柯文哲強調，他主張5個互相，包括互相認識、互相尊重、互相了解、互相合作、互相諒解，互相諒解最重要，因為兩岸之間還是有僵局，各有堅持，還是要透過溝通和對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸之間和平發展，所以還是秉持促進交流、增加善意的精神從事兩岸間交流活動，目地還是增進兩岸之間善意和人民福祉，5個互相還是處理兩岸之間問題的基本原則。

至於未提兩岸是否擔心被抹紅，柯文哲認為，我們還是要解決問題，不是增加更多問題，以務實態度來處理當前問題。

柯文哲還說，兩岸論述在現階段能維持就不錯了，眾所周知兩岸關係目前應該算是關係倒退，沒有打算在現階段有更多論述。

(中時 )