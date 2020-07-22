娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！三浦春馬輕生，朋友曝光他10年前早想引退卻不可得的理由；名導馮小剛患白癜風，如今病況惡化竟宣布放棄治療；阿桑身世坎坷，好不容易唱了〈葉子〉爆紅，卻罹癌早逝；女星潘儀君與導演男友于華坤交往10年，男方爆出軌陳孝萱，讓潘儀君因情變分手，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

日劇男神三浦春馬本月18日驚爆在家輕生身亡，璀璨生命於30歲這年終結，讓外界無不震驚難過，據悉，在家人跟經紀公司討論後，三浦春馬以密葬，而他的老友透露，其實早在10年前，三浦春馬就想引退，然因家庭環境等需求，身不由己只能繼續打拚，抱持硬撐與傷痕累累的心，終歸走上絕路。

曾在2015年以《老炮兒》拿下第52屆金馬獎影帝獎座的大陸演員兼導演馮小剛，其實身上一直有頑疾「白癜風」，只是年輕時候病徵還不嚴重，然隨著年紀增長，病況越發惡化，且難以根治，62歲的馮小剛因此宣布放棄治療，僅在日常飲食調節，來「防守」病情變糟。

「一個人吃飯旅行到處走走停停，也一個人看書寫信自己對話談心」，2003年電視劇《薔薇之戀》主題曲〈葉子〉至今仍是許多人喜愛的歌曲之一；女歌手阿桑（黃嬿璘）以獨特嗓音唱紅這首歌，卻沒多少人知道她有著坎坷身世，甚至在準備發光發熱時，罹癌去世，連男友都來不及見最後一面。

潘儀君16歲參與首部電影《國四英雄傳》出道，1997年更在花系列電視劇《姻緣花》飾演壞女人一炮而紅，從影35年來拍過無數作品，是許多觀眾相當熟悉的女演員。感情方面，她曾和導演于華坤（保哥）相戀多年，原本以為會踏入禮堂，卻因男方搭上陳孝萱，2年後情變分手。

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