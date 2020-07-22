三倍券正式上路後，不少民眾都開始使用，許多業者也開始推出加碼方案，吸引消費者，然而不只各部會也紛紛推出振興券，包含藝FUN券、農遊券、動滋券等等，近日更有許多人搶登記藝FUN券、動滋券，一度造成系統當機。對此，資深媒體人趙少康則說，「搞不好國中會考考這題，到底有哪些券？」

文化部昨(21日)中午抽出200多萬份藝FUN券，由於中獎人數之多，許多人在領取過程出現卡住狀況，遲遲沒有收到簡訊驗證碼的情況，讓不少人紛紛抱怨。到了晚間，文化部也在臉書致歉，小編更加碼留言曝訣竅，強調「一定領得到」。

針對此狀況，趙少康昨在政論節目「少康戰情室」中談論，「搞不好國中會考考這題，包括三倍券有幾種、到底有那些券、然後多少錢、有多少人抽...」。

另外，針對藝FUN券的使用方式，趙少康則質疑，真的能振興經濟嗎?很多人講說，原本不會看書的人，也不會因為你給他錢，就去買書，要買的本來就會去買，現在這樣並沒有增加他的消費，現在是希望增加消費，而不是替代性消費。

至於三倍券正式上路後，近來也有不少民眾質疑，為何三倍券裡頭還要多一個塑膠片，質疑過度包裝、不環保。對此，資深媒體人趙少康在節目中也直言，搞2千萬份塑膠板...，「很無聊嘛，一個小信封就好啊」。

(中時新聞網)