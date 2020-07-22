馬國畢驚爆被黑衣人動手討債，他22日受訪無奈表示：「我只是跟朋友吃飯而已，沒事！我沒有被打、沒有被討債，對方是很久沒有見面的朋友，我們看到報導都傻眼，我現在要發一篇臉書，請大家跟我吃飯不要穿黑衣服，不然會變成黑衣人。」他強調如果自己真的被打，應該會休息一陣子無法做直播，現在的他忙著經營早餐店跟直播，努力還清剩下的800萬債務，他也特地跟媽媽解釋，就怕長輩擔心。

馬國畢早年因職棒簽賭欠下高達5000萬巨額債務，至今還了4200萬，還有800萬待努力，他坦言，「我現在就是好好專心做直播，演藝圈其實已經當成副業了，所謂副業就是本來我們工作機會就慢慢變少，總不能完全靠演藝圈給我工作機會，還是要靠自己去找賺錢機會，趕快把債還一還，無債一身輕」。

馬國畢認為演藝圈工作機會減少是很正常的現象，「長江後浪推前浪，你說現在新人這麼多，整個演藝圈大環境被縮減，以製作人的角度來考量，我何必花較多的錢找馬國畢，可以花更少的錢找新人」。他忍不住感嘆，「畢竟我們當新人的時候，也是看到很多演藝圈大哥突然就沒工作了，當紅大哥也好，前輩也好，我們出來之後，他們的工作機會也變少，這本來就是一個輪迴」。

(中時 )