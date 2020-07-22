國際原油反彈，黃金價格創高，白銀伴隨黃金漲勢更凌厲，在台股交易、相關連動ETF，今（22）日齊步放量大漲，元大S＆P原油正2（00672L）及街口布蘭特油正2（00715L），至午盤時各大漲超過17％及11％。
由於市場避險情緒攀升，國際黃金價格每盎司站穩1,800美元之後，22日最高上1,866.75美元，已改寫歷史新高價位，市場並進一步預測將挑戰2,000美元大關，受此利多帶動，在台股交易的元大S＆P黃金正2，股價衝上30元以上，最高來到31.46元，至午盤約在31.18元大漲4.32％。
白銀走勢與黃金價格連動，近日白銀價格漲勢更甚於黃金，現貨白銀單日暴漲7％，22日最高每盎司也來到23.185美元，花旗銀行更預測將挑戰30美元大關，在台股交易的元大道瓊白銀股價飆漲近10％，至午盤時來到24.48元，大漲9.73％。
(工商 )
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