儘管美國疫情持續急升，目前死於新冠肺炎的患者超過14萬人，最新預測更顯示到11月美國因此病故的人數將超過22萬人，美國總統川普亦坦承在疫情好轉之前將更為惡化，但也重申他反對美國再次關閉的立場。

根據約翰·霍普金斯大學統計，截至周二，美國新冠肺炎確診數已突破380萬人，造成至少14萬1,118人死亡。美國34個州的新冠肺炎住院人數持續激增。

白宮曾引用的疫情預測模型現在推測，因美國部分地區的新增確診病例屢創新高，以及各地取消防疫封鎖措施，在11月1日之前，美國將有超過22萬人死於新冠肺炎。

在暫停數個月後的第一場疫情例行記者會上，美國總統川普罕見坦承在疫情好轉之前可能惡化。但儘管如此，川普表示他不會要求全國關閉，因為這完全無法持續下去、將造成經濟衰退，並導致災難性的公衛衝擊，國家停擺將造成嚴重的後果。

他表示，美國起初關閉全國是為了防止醫療體系崩潰，並讓美國能滿足這場全球大流行病引爆的需求，如呼吸器等，當時的封鎖可能拯救了數百萬的生命，但「現在我們已經非常了解這場疫病，我們終將治癒它，我們終將獲得療法，我們很快就能獲得疫苗。」川普並強調：「就美國現在之所為，永久關閉真的從不是一個選項。」他並稱讚美國的檢測數即將突破5000萬，領先全球。

(時報資訊)