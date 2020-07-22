周三上午韓股小幅遊走於上漲區間，但出現部分向下壓力，主因為擔憂新冠疫情以及部分投資人對周二的上漲進行獲利了結。昨日韓股市場受疫苗題材而激勵上升。

周三上午南韓KOSPI指數上下波動接近平盤，至午間小漲4.3點或0.19%，為2233點。外資在上午賣超774億韓元(約合6485萬美元)。南韓今日新報63名病例，已經多日遊走於50~60病例，無法壓制，市場有延燒擔憂。

周二稍晚歐盟領導人馬拉松式就經濟刺激方案達成協議。另外白宮官員和民主黨人週二就新一輪的疫情經濟救援方案進行討論，包括擴大失業保險和為學校提供資金。

大型個股互有漲跌，重量級個股三星電子小跌0.18%，SK海力士跌0.7%。

斗山重工業(Doosan)大漲19%，因消息傳出該公司將從文在寅總統的新政提案中獲利。

浦項鋼鐵昨日報出第二季不理想的財報數據，上午下挫4.18%。

韓元在離岸交易平台上漲0.35%，1193.6韓元兌一美元。MSCI的亞太地區(除日本之外)指數上漲0.04%。

(時報資訊)