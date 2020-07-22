在高齡化、少子化、長照安養等議題受到廣泛討論下，越來越多國人也開始關心自身的退休理財規劃，而在面對退休理財動輒長達數十年的投資大計，首要的就是收益穩健及風險控管，今年來金融市場波動明顯加劇，操作難度驟增，全球金融市場高波動化已是趨勢所在，在市場面臨政經不確定性的干擾下，市場法人表示，退休理財的投資標的更需優化，金融次順位債結合了高效益、高息收與高評等三位一體的核心資產優勢，為抗震、抗跌的優質資產，故面對波動加大的市場常態，金融次順位債抗跌的特性，不失為一個退休理財基金的好選擇。

群益投信表示，退休理財是種長期投資核心資產，金融次順位債不但可降低投資組合波動，亦可獲取固定收益和資本利得的契機，兼顧收益與風險管理，滿足穩健投資人的需求。而選擇退休理財資產主要有兩大重點：一、資產長期走勢向上；二、穩健抗震特性。股市雖具備長期走勢向上的特質，但易受情緒面干擾，短線波動較大，出場時點對投資報酬影響力大；高收益債雖擁有高息收，但仍然易受市場情緒牽動；投資等級債坐擁有高評等優勢，惟收益率偏低弱化資金運用效率；金融次順位債殖利率水準遠優於一般投資等級主順位債，在高息與優良財務體質的保護下形成指數長期走勢向上的格局。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，金融次順位債大多是大品牌金融機構所發行之次順位債券，不只是靠接近高收益債的殖利率來吸引投資人，發行機構為長期信用體質較其他產業穩健，且備受全球監管的金融機構才是真正吸引投資人，願意納入核心配置且長期持有的重要關鍵。

(時報資訊)