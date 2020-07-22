中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

各國感染風險級別列表。(指揮中心)

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計79,951例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,965例排除)，其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、8人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計14,912,927例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,967,487例、巴西2,159,654例、印度1,155,191例、俄羅斯783,328例及南非381,798例為多；病例中616,029例死亡，以美國143,957例、巴西81,487例、英國45,422例、墨西哥39,485例及義大利35,073例為多。

指揮中心指出，考量香港、澳洲近期本土病例持續增加，且疫情維持上升趨勢，因此即日起將該2個國家/地區自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家/地區移除。最新名單如下：

1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。

2.中低感染風險國家/地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天國內零本土案例昨天平安度過第一百天，目前455個案例，他強調國際疫情上升明顯比原本還快，全世界確診人數超過一千五百萬，死亡人數來到62萬。

(中時新聞網)