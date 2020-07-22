女星丫頭（詹子晴）今年和交往9年的王惟立（William）登記結婚，成為新手人妻。沒想到婚後發現對方受到美式教育的關係，對長輩的態度較隨興，讓她難以接受。

丫頭近日和老公上節目《小明星大跟班》，兩人面對面坐下來互簽新婚協議書，其中一點她提出「不准對長輩不禮貌」的要求，她表示老公比較沒時間觀念，和長輩聚會常常遲到，有時候一遲到就是半小時，讓ㄚ頭到場就得趕緊道歉，卻被誤會是因為她動作慢才晚到，又不能直接說是老公的關係，瞬間有苦難言。

而且，ㄚ頭也難以適應老公不愛稱呼長輩，控訴：「他對我媽都很沒禮貌！」ㄚ頭說，可能老公在美國念過書，想法比較洋派，看到ㄚ頭媽都是舉手「嘿～」打招呼，讓她很不能理解，媽媽也滿頭問號，對此，王惟立解釋自己有點親密恐懼症，不習慣稱呼阿姨、叔叔等，就連對自己媽媽也是直呼名字，不過他還是簽署協議，承諾會努力經營婚姻。

(中時新聞網)