新北市三重區重新路五段今日11時許發生民宅失火，警消獲報到場後，在民宅3樓的室內足球教室中，救出16名小孩、2名大人，意識清醒，但吸入濃煙，為了確保孩童安全，預防性送醫觀察，警消也全力灌救中，初步研判起火點為住宅地下室一樓，存放紙箱、鋰電池的倉庫，詳細起火原因待進一步調查。

(中時 )