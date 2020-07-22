為了提升城市競爭力，大陸近來部分地級市進行了行政區重畫與變更，不過，有些地級市既不靠近一二線大城市，又沒有獨特的區位優勢和人口基礎，這類地級市要做大中心城市平台就存在較大難度。

行政區重畫的大背景是，當前大陸經濟發展結構正在變化，中心城市和城市群正成為承載發展要素的主要空間；因此，除了一二線城市，一些三四線城市也在積極做大、做強中心城市平台。近日，大陸國務院正式批復，同意貴州省調整六盤水市部分行政區畫分調整。

而自6月中以來，行政區重畫的城市有四川省成都市、吉林省長春市和四平市、山東省煙台市、河北省邢台市、青海省黃南藏族自治州、江西省贛州市、安徽省蕪湖市、湖北省荊州市、江蘇省南通市、貴州省六盤水市等；這些城市中，除了成都，其餘都是三四線城市。

不過，在行政區重畫過程，問題也因此產生。進一步來看，近年來，大陸一二線城市陸續頒布戶籍遷入刺激政策，要爭取人才；雖然三四線城市也試圖加入到爭取人才的隊伍中，但在一二線城市面前，吸引力相當有限，舉例來說，有些地級市既不靠近一二線大城市，又沒有獨特的區位優勢和人口基礎，這類地級市要做大中心城市平台就存在較大難度。

華南城市研究會會長、暨南大學教授胡剛就表示，三四線城市本身的實力不夠，如果攤子舖得很大，但整個市區人口少，本身的經濟要素就難以集聚，效益也發揮不出來。比如有的城市，幾千畝的開發區只有幾個廠，效益不好，也容易造成土地資源的浪費。

廈門大學經濟學系副教授丁長發也認為，三四線城市應當優先解決好民生問題，而不應盲目地搞開發區、新區，造成社會資源的浪費。

丁長發預估，現在包括東北、西北、華北等地的不少三四五線城市都面臨著收縮局面，未來還會有更多城市收縮，因此這些城市要因地制宜、因城施策，不能躁進。

胡剛建議，三四線城市應該聚焦核心城區，加快主城區的建設，提高主城區的密度，提升人口、資金的集聚度和產業的吻合度。

(旺報 )