頭份市長羅雪珠（右四）22日前往好人好事代表曾玉增（中）家中致賀。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所109年度模範父親名單出爐，因疫情考量，市長羅雪珠從22日起分批親自前往模範父親家中致賀，今年模範父親代表楊錦玉，靠著挖礦、採茶等打零工，栽培3名子女成材，將代表頭份市出席縣府表揚。

頭份市公所「109年度模範父親暨好人好事楷模」名單日前出爐，市長羅雪珠表示因考量疫情，過去表揚大會都在市公所中山堂舉行，今年則改由親自到受獎人家中致上誠摯敬意，並祝福所有鄉親父親節快樂!

今年模範父親代表之一的楊錦玉，自小家境困苦，沒有機會受教育，深知不識字之苦，秉持「再窮，也不能窮到孩子的教育」的態度，以挖礦、種田、採茶、插秧等打零工方式，賺取三名子女的學費，栽培成材，而子女也不負所望，在科技及法律領域各展所長。

另外，好人好事代表曾玉增，樂善好施、見義勇為，為頭份後花園的建設盡心盡力，建設慈母亭外，亦完成修築大同寺旁的登山坡道任務，對學校、廟宇及社區的設施設備貢獻良多，足堪表揚。

此外，頭份公所也將在8月1日於頭份後花園辦理「漫步後花園．牽手採茶趣」活動，邀請所有模範父親及好人好事楷模家庭共襄盛舉，讓大家在父親節前夕陪爸爸出門踏青，過個難忘的父親節！

(中時 )