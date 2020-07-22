誠正中學桃園分校驚傳霸凌案件，李姓少年去年10月被賈、賴、蔡、趙、陳姓少年拿牙刷打腳底板、罰跪，甚至拿熱水潑，李向輔導老師求救才曝光。桃園地檢署偵結後，將5名少年依強制罪嫌提起公訴。

檢方調查，李姓少年去年10月10日下午，被老師罰跪在教室後方，賈姓少年見到老師不在，居然走到李旁邊，毆打李的頭跟腹部。當晚9時許，賴姓少年、蔡姓少年要求李罰跪，深夜時蔡又拿牙刷打李的腳底板100下。

賈、蔡、陳在11日晚間質疑李罰跪時鋪軟墊，3人先辱罵李偷懶，蔡隨即給李一巴掌，賈也要求李跪在監視器死角，並拿牙刷打李的腳底、頭、小腿、膝蓋，隨後陳又與賈拿捲起來的草席毆打李，一直到12日凌晨1時許才回去睡覺

因為對李不滿，12日晚間10時許，賈跟陳又要求李跪在監視器死角，不過巡堂老師發現後制止，並要李回去床舖。老師一走，賈又把李叫去角落，並拿牙刷打李屁股、腳底，與陳又毆打李，還痛斥他怎麼會被老師發現。

除此之外，賈、陳、趙、賴、蔡在15日中午，由賈拿牙刷毆打李頭部，陳拉破李的內衣，賈、陳、趙、賴、蔡，將李圍到角落痛毆李。結束後賈又要李去罰跪，以示懲罰。下午賈跟陳在浴室時，故意拿熱水潑李，晚間又再潑一次。

李最後受不了，17日向輔導老師求救，全案才曝光。涉嫌霸凌的少年辯稱，因為李行為不檢，是經過李同意才會處罰。潑水是大家在玩，水溫也不熱。但檢方調閱監視器畫面，發現有拍到李遭到潑水後燙到跳腳的反應，並非是互玩，偵結將5人依照強制罪起訴。

(中時 )