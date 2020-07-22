（新北市建案「新莊海悅花園」，才正式開盤7星期，就被客戶買走75％。圖／業者提供）

又見新案開出紅盤！房地產「代銷天王」海悅國際（2348）攜手科達機構合資成立的「海研建築」，揮軍新北市首發案「新莊海悅花園」，才正式開盤7星期，就被客戶買走75％；業者估計，本周可望向8成銷售率挺進，儼然報復性買盤湧現。

科達機構董事長賴建程今天表示，2~4月疫情增溫時，多數建商遞延推案，整體看屋人潮大減2~3成，但也有剛性買盤選擇此時進場議價，因此，成交量並未受太大影響；5月陸續解封，建商推案量能再度啟動，全台520檔期新案熱鬧登場，除了台商、資金回流分配，注入房地產市場，甚至不少自住客因擔心未來房價上漲，激出6、7月大量看屋人潮出籠搶房的現象。

賴建程表示，科達機構位於塭仔圳區自辦重劃內預售新案「新莊海悅花園」，自5月23日正式登場，總銷15億元，卻相對上新莊市區5字頭房價親民，目前開賣7個星期以來，已熱銷75％。估計本週有望邁向8成，近期內有機會挑戰完銷。

賴建程表示，新冠肺炎疫情影響2~4月整體經濟，隨國內疫情趨緩，5月逐步解封，房市也順時鐘，全台5~7月看屋人潮皆大幅回升！今年上半年建物買賣移轉棟數將近10.8萬棟，大致與去年相當，受疫情影響不大，北台灣上半年推案量也逾5600億元，集中於新北市新莊、新店、三重、土城等各重劃區，而後疫情時代，各建案無不把握5月全力衝刺，特別是新莊推案量能大增，熱賣完銷建案也如雨後春筍。

科達機構調查，雙北、桃園市上半年推案量達5千億元，年增逾1成，又以新北市推案量2200億元最多，在疫情趨緩後，建商把握520檔期破千億元案量，上半年又以新莊、新店、三重、板橋、土城等新興重劃區，各放異彩，尤其新莊區上半年推案量將近400億元，同時也是新北推案王，相較去年上半年可說是翻倍成長。

賴建程指出，新莊區6、7月新建案、中古屋看屋與購屋人潮皆一舉回升3~4成以上，新莊區上半年推案量高達約400億元，上新莊機能滿滿的舊市區商圈，與副都心、頭前、塭仔圳重劃區成建商推案必爭之地，受惠新莊三捷、宏匯廣場話題加持，不少建案銷售成績亮眼，如上新莊幸福路佳瑪商圈成屋案「璽園」開價48萬，已在6月底完銷，5月登場的新泰路預售新案「新泰陽」開價45萬元，目前銷售8成。

至於海悅國際、科達機構合資的「海研建築」，推出首案「新莊海悅花園」，主打新莊首座抗震防疫輕豪宅，每坪開價39.9萬元，房價相對上新莊親民，短短7週就熱銷75％。

另外，新莊副都心近年也有不少開價5字頭建案登場，例如「聯合公園」，7月銷售達8成。「快樂星球」也賣破7成，顯見後疫情時代的剛性購屋威力。

賴建程表示，「新莊海悅花園」總銷15億元、可售戶100戶，鄰近機捷A5泰山站，且擁有機捷、環狀線與新蘆線3大捷運優勢，並可串聯國道1號、3號、64與65快速道路，開車10分鐘達台北車站，標榜將北市信義區豪宅飛簷外觀移植上新莊，零店面純住宅、百坪樹海花園、百坪豪宅公設，更主打新莊首座「防疫抗震宅」，導入媲美醫療環境「VAF正負壓活氧系統」、「ALFA SAFE耐震結構工法」，採國際精工建材、大信工程8年防水保固，不計成本打響海研建築首案口碑。

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