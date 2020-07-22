交通部長林佳龍22日表示，全民瘋國旅，航港局也特別與郵輪及旅行業者合作，讓全球首艘復航的國際郵輪「探索夢號」從台灣出發，後續航港局將依據藍色公路的規劃，加速跳島旅遊相關的建設！

交通部航港局22日舉辦「臺灣跳島郵輪政策高峰會」，邀請產、學界代表與談，討論發展「國際化、精緻化、常態化」的跳島郵輪旅遊，探索各種可能，期待創造提振離島觀光經濟發展、建立在地郵輪產業永續循環鏈，創造台灣海洋旅遊新藍海。

林佳龍表示，臺灣是全球防疫的模範生，在後疫情時代，安心旅遊的推動，讓國內旅遊迎來前所未有的熱潮，預期離島地區今年暑假旅遊人次較去年同期大幅成長。

林佳龍提到，航港局特別與郵輪及旅行業者合作，讓全球首艘復航的國際郵輪「探索夢號」從台灣出發，更加強化台灣防疫有成的形象之餘，也透過郵輪多元化的旅遊服務，結合基隆、澎湖、金門及馬祖的豐富自然生態與歷史文化，讓國人一次滿足食、宿、遊、購、行的需求，後續航港局將依據藍色公路的規劃，加速跳島旅遊相關的建設，並與觀光局、地方政府、郵輪及旅遊業者攜手合作，擴大推廣行銷臺灣跳島遊程。 航港局表示，為擘劃我國海運長遠發展，除了推動「藍色公路十年綜合發展規劃」， 由「航」、「港」、「船」、「遊」四大面向，提出檢討航線規劃、強化港埠建設、獎助跳島郵輪、提升旅遊服務能量等計畫外。

航港局表示，為讓臺灣的島嶼之美躍上國際舞臺，現已會同觀光局著手規劃「2023跳島旅遊年」，將推出更細緻的工作計畫並訂定階段性目標，從國際行銷、航線獎勵、港口設施改善及服務提升、各項海洋觀光活動的舉辦，全面提升藍色公路的服務水準，期使各品牌國際郵輪、嶄新的離島交通船、大小不一的遊艇未來暢行臺灣海域，開創國人及來臺旅人愛海、親海、玩海的新典範，帶動整體海洋觀光產業的發展。

(工商 )