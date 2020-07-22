台北、上海雙城論壇今天登場，會議聚焦防疫，當被問及兩岸關係考幾分，台北市長柯文哲表示，這張考卷永遠不會及格，美國那邊考65分，大陸那邊考55分，也許日本那張考卷看能不能考高一點。

雙城論壇此次主題為「城市防疫交流與經濟發展」，另設4個分論壇，台北市副市長黃珊珊以「改變成真挑戰疫災創建台北新價值」主題演講，隨後由上海市副市長宗明以「堅持人民至上統籌推進疫情和經濟發展」為題演講。

柯文哲表示，有些東西我們還是可以學習，對岸曾經感染後再封城，我們是沒有實際封城過，一開始就防微杜漸，坦白講像武漢那種確診案例超過8萬人，那要怎麼封城？這還是值得學習，是希望永遠用不到，不過還是看一看大規模感染怎麼控制，老實講這經驗很寶貴。

當被問到兩岸關係考幾分？柯文哲回答，這張考卷永遠不會及格，美國那邊考65分，大陸那邊考55分，也許日本那張考卷看能不能考高一點。

蔡英文總統在民進黨全代會時說自由、民主、人權是台灣最重要價值，外界好奇柯文哲是否滿意這樣的說法，柯說，民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這種所謂的普世價值在台灣的實踐就是台灣價值，所以反正大家想的也差不多。

(中時 )