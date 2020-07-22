【現場直播】論文爆爭議？李眉蓁召開記者會出面回應｜2020.7.22

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁遭週刊爆出論文抄襲123頁，22日上午李眉蓁於國民黨高雄黨部作出回應，她希望回歸正面選戰，也指總統蔡英文的論文也是疑雲滿天飛，盼各界不要分大總統或小市長，應該一視同仁來檢視此問題。

李眉蓁表示，這次事件讓她飛速成長，她是依照中山大學正常程序畢業，也尊重學校的審查機制，她希望這場選戰回歸正軌，也會正面迎戰，至於論文部分，蔡英文也是滿天疑雲，要檢驗應該一視同仁，若蔡英文願意回應論文問題，她一定也會比照相同標準回應，論文事件鋪天蓋地而來，她終於知道韓國瑜當時的心情，也終於知道許崑源為何從17樓跳下。

發言人呂謦煒表示，當初論文已有通過相關審查，他們也會尊重中山大學進一步的審查機制，當事人對論文是最為清楚的，但現在選戰打成這樣，已經是激進於抹黑程度，而且包括蔡英文、陳其邁的論文都極為可議，他們希望大家一視同仁，並盼正向選舉，應該傳達如何表現高雄未來方向，而非在論文爭議做糾結。

(中時 )